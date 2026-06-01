今年に入って以降、中国の人工知能関連製品とサービスの国際市場進出が加速しており、対外貿易の成長をけん引する新たな原動力となっています。上海市浦東新区の南端にある「臨港新城」では、コンピューティングパワーサービスを活用し、カンボジアのアンコール遺跡から得られた高精度スキャンデータが3次元のデジタル空間に変換されています。世界中の人々がほどなく、デジタル空間でこの世界文化遺産の美しさを没入型で体験でき