岡山県内のゴルフ場に、コンビニエンスストアがオープンしました。岡山空港ゴルフコース内に「ローソン」がお目見えしました。 【写真をみる】全国初「ゴルフ場内」のコンビニ店内の様子 ゴルフ場への出店は全国初 ローソンによりますとゴルフ場のクラブハウス内にコンビニが出店するのは全国で初めてのことです。定番の飲食料品のほか、売り場の約4分の1にはゴルフ専用のコーナーも。若年