雨の日に避けたい着こなしはコレ！ 6月にやってはいけないNGコーデ雨が降ったり、湿度が高くなったりする日も多い6月。そんな梅雨時に避けたい着こなしと、OKコーデのポイントをご紹介します。NG1. 雨染みの跡が「目立ちやすいカラー」のアイテム雨の日に避けたいのは、ライトグレーやベージュ、パステルカラーなどの淡いカラーのアイテムです。服がぬれた箇所が本来の色より濃くなりますし、乾いたときにシミとして残ると目立ちや