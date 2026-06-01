岡山市北区の牧石小学校で劣化したコンクリート片が落下しているのが見つかりました。けが人はいませんでした。 【写真をみる】コンクリ片が落下した校舎（岡山市提供） コンクリ片の重さは120グラム程度 岡山市によりますと、1日午前7時半ごろ、岡山市立牧石小学校で見回りをしていた教職員が校舎南棟3階の軒裏で落下したコンクリート片を発見しました。破片は最大で長さ約13センチ、幅約7センチ、高さ約2センチで