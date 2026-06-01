台風6号は、四国の南海上をあさって（3日）午前中にかけて北東に進む見込みです。あす（2日）の夜遅くからあさって（3日）午前中にかけて岡山・香川に近づくみこみで、気象台は低い土地の浸水や河川の増水などに注意を呼び掛けています。 【写真を見る】台風6号 あす（2日）夜から香川・岡山に接近へフェリーやJRなど計画運休 台風6号の予想進路は （高松地方気象台 上田征弘 主任予報官）「2日夜の初めごろから3日午前