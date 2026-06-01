丸亀市の離島に暮らす子どもたちが、麦の収穫を体験しました。東京の大手企業が取り組む離島振興の一環です。 【写真を見る】黄金色の麦畑で笑顔はじける！丸亀市の離島・讃岐広島で子どもたちが自ら育てた小麦を収穫 黄金色の麦畑が広がる 丸亀市沖の広島。「讃岐広島」とも呼ばれます。黄金色の麦畑が広がるのは、大手うどんチェーンの研修施設「心の本店」です。きょう（1日）、島の小中学生9人が招かれ、うどんに使う