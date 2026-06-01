第24回『このミステリーがすごい！』大賞「文庫グランプリ」を受賞した宮島明道のデビュー作『刑事の境界線』が、2026年6月3日に宝島社文庫より刊行される。 【写真】『このミステリーがすごい！』大賞過去の「文庫グランプリ」受賞作は？ 本作は、小金井中央警察署の刑事・馬場みどりと為井忠之の二人を主人公に据えたモジュラー型ミステリー。盗犯係の馬場がスリ犯や出店荒らし事件と対峙