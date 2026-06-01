岡山市内を走る支線バス「FLAt」についてです。運行から1年以上になりますが利用客が伸び悩んでいて、より多くの人に利便性などを体感してもらおうと無料で乗車できるキャンペーンが始まりました。 【写真を見る】「かわいそう運転手さんが…」 利用低迷の岡山・支線バス「FLAt」が無料乗車キャンペーン 「運賃無料キャンペーン」で利用促進へ 去年4月に運行が始まった、岡山市の公設民営の支線バス「FLAt」