姿月あさとが、ビルボードライブ大阪、横浜公演を9月に開催する。 （関連：Snow Man 目黒蓮、俳優業での活躍の裏にある“人柄”『SAKAMOTO DAYS』への熱量から伝わる実直さ） 本公演では、スペシャルゲストに俳優 渡辺大輔を迎える。2027年1月開催の舞台『黒蜥蜴』に先がけ、初共演となる2人が華やかでドラマティックなステージを届ける。 チケットは、7月3日よりClub BBL会員／法人会員先行、同月10日より