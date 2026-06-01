男子バスケットボールのトライフープ岡山の選手らが、ホームタウンである津山市役所を訪れ、今シーズンの成績を報告しました。 【写真を見る】昨季16位から4位へ大躍進！トライフープ岡山選手らがホームタウンの津山へ 今シーズンの成績を報告【岡山】 今季はリーグ4位でプレーオフに進出 トライフープ岡山の選手たちが、温かい拍手で出迎えられました。ヘッド