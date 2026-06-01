岡山県は、ソフトバンクと共同で、特殊詐欺の手口を仮想体験できるツールを開発しました。 【写真を見る】「まずは犯人の手口を知ることから」特殊詐欺被害を仮想体験できるツール岡山県とソフトバンクが共同開発【岡山】 詐欺被害の体験ツール 老人クラブの会員らが体験 先月（5月）、警察などが開いた防犯講話で披露され、高齢者が体験していました。（警察）「皆さんは、言ったら犯罪被害の素人ですけれ