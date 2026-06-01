台風の影響が心配される中、岡山県と県内のすべての市町村などは、風水害への応急対応力の向上に向け、訓練を行いました。 【写真を見る】「台風時などの対応確認をしっかり」台風シーズンを前に岡山県と市町村、自衛隊などによる水害対応訓練【岡山】 訓練は、高梁川水系で大規模な洪水が発生したという想定で実施されました。先月（5月）から運用されている新たな防災気象情報も反映されています。岡山県と県内の全ての