もちもち食感が特徴の米粉ワッフルを味わえるのは、広々とした明るい雰囲気の店内。 SDGsにも取り組む時津町のカフェです。 時津町の国道206号に面した総合リフォームの専門店「ガイソー長崎店」。 実は、ショールームの中で、カフェも併設しています。 ※詳しくは動画をご覧ください