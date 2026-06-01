a flood of circleが、20周年記念ベストアルバム『革命未遂の蝶が見る夢』を8月5日にリリースする。 （関連：a flood of circle、“谷底のロックンロール”に宿った希望転がり続けて20年――辿り着いた約束の地＝武道館レポ） 本作は、インペリアルレコード移籍後の楽曲を収録。三愛オブリCMソング「エンジン」や、今年5月6日に行われた日本武道館公演にて初披露した新曲「ロックンロー