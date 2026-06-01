明治安田J1百年構想リーグは、西と東の同じ順位同士が対戦するプレーオフラウンドの第1戦が行われました。 V・ファーレン長崎は5月30日にホームで水戸ホーリーホックと対戦しました。 最終の順位決定戦となるプレーオフラウンド。WEST9位だったV・ファーレンはEASTで同じく9位の水戸と全体の17位、18位をかけてホーム＆アウェー方式で戦います。 5月30日の第1