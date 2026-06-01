バスケットボールB2鹿児島レブナイズは5月31日、チームのエース、アンソニー・ゲインズ・ジュニア選手との契約の継続を発表しました。2021年にレブナイズに加入し、今シーズンは選手やファンなどの投票で選ばれる「ベストダンクシュート賞」を受賞しています。ゲインズ・ジュニア選手は、「皆さんは、私たち家族をまるで 本当の家族のように鹿児島へ温かく迎え入れてくれました。 新し