本州初となるトキの放鳥が5月31日に石川県で行われました。佐渡で訓練を受けた8羽が放たれ、本州での定着が期待されています。 秋篠宮ご夫妻らによって放鳥されたトキ。本州最後の生息地だった石川県で半世紀ぶりにトキが大空を羽ばたきました。放鳥されたのは3月から佐渡で訓練を受けてきた8羽で、5月30日に佐渡トキ保護センターから石川県に送り出されていました。 ■佐渡自然保護官事務所 北橋隆史首席自然保護