サッカーJ3鹿児島ユナイテッドFCはプレーオフの初戦に臨みJ2新潟を撃破しました。サッカーJ2・J3百年構想リーグのプレーオフラウンドの第1戦。リーグ戦でウエストB2位の鹿児島ユナイテッドはウエストA2位のJ2新潟と対戦しました。プレーオフは4つのグループの同じ順位のチームで争われ、J2・J3百年構想リーグ全体の最終順位を決めます。試合は、互いに堅い守り