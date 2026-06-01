災害で孤立した地域の救助活動を空から迅速に行う「航空救助機動隊」の運用が、広島市で6月1日から始まりました。広島市の「航空救助機動隊」は、東消防署の人命救助の専門部隊や救急救命士など8人で編成します。災害で道路が寸断された地域へヘリコプターで出動し、救助活動にあたります。2024年の能登半島地震では、孤立した地域での救助に遅れが出たことを受け、体制を整えました。■航空救助機動隊二井 敏寛 隊長