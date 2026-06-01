1日(月)も晴れて、所々で今シーズン一番の暑さになりました。最高気温は、新潟市秋葉区で34.7℃と猛暑日一歩手前まで気温が上がりました。そのほかも、三条市や長岡市など所々で今シーズン一番の暑さになりました。 さて、2日(火)はやや不安定な空模様になりそうです。 ◆2日(火)午前9時の予想天気図 台風は県内からは離れたところにありますが、次第に台風の周りの湿った空気が流れこんでくるでしょう。