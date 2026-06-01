県高校総体バレーボールはトーナメント上位4チームによる総当たりの決勝リーグです。女子の部、鹿児島城西と薩摩中央の1戦。第1セット、昨年度、32年ぶりの春高バレー出場を果たした鹿児島城西が4点リードで先にセットポイントを迎えます。しかし、ここから猛烈に追い上げたのが初優勝を狙う薩摩中央。城西のエース・頼冨のバックアタックも捉えて反撃に出るなど3連続得点