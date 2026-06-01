きょうの山形県内は高気圧に覆われ晴れとなりました。 【写真を見る】県内は今年一番の暑さに...衣替えシーズン到来！ 駅では夏服姿の高校生らに牛乳配布6月1日は「世界牛乳の日」（山形） 各地で気温が上がり、最高気温は山形市で３３．６度などと今年一番の暑さとなりました。 大塚美咲アナウンサー「午前１１時すぎの山形市です。手元の温度計は２７．１度と表示されています。ですが、この強い日差しや地面