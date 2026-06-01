舞台は広島県で最も大きな離島・大崎上島です。夏には櫂伝馬（かいでんま）競漕という手こぎ船のレースが行われ、その歴史は250年にも及びます。伝統を守り、さらにビジネスにすることで、島の課題に向き合う男性がいます。その挑戦を取材しました。■高校生「ヨイサ！ヨイサ！」高校生たちが声を合わせ力いっぱい船を漕ぎます。大崎上島に伝わる櫂伝馬の体験です。■高校生「最高です。最高に気持ちいい。」かつて、