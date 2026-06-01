「ディズニーストア」は、6月5日（金）から、6月26日の“スティッチの日”に向けた新コレクション「Disney Stitch Day Collection」と「Scrump Collection」を、全国の店舗で順次発売。一部店舗と公式オンラインストアでは、6月2日（火）から先行販売を実施する。【写真】スクランプが主役の新コレクションも！展開商品を紹介■夏らしいラインナップ今回登場する「Disney Stitch Day Collection」は、6月26日の“スティッチ