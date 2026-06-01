各地で暑い１日となる中、山形県遊佐町の観光名所「丸池様」には暑さを忘れるような、涼しげな風景が広がりました。 【画像】「丸池様」の美しい風景 こちらは遊佐町を代表する観光名所「丸池様」です。透明度の高い透き通った水とエメラルドグリーンの水面が美しい風景を生み出しています。 丸池様は池の底から湧き出る鳥海山の伏流水が水源となっています。 このため水の透明度が高く、陽の光の反射や屈折で池の色が鮮