ナガノによるX発マンガ『ちいかわ』と和の世界観を融合した「ちいかわもぐもぐ本舗」3号店と、テイクアウト専門のショップ「ちいかわベビーカステラ」が、7月18日（土）、北海道・小樽の堺町通りにオープンすることが決定した。【写真】ちいかわのもぐもぐ姿がかわいい！「ちいかわベビーカステラ」のロゴ■新ブランド「ちいかわベビーカステラ」って？今回新たに誕生する新ブランド「ちいかわベビーカステラ」は、店内で焼