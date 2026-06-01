KKTなど熊本の民放4局とNHKが、一緒に防災を呼びかけるキャンペーンがことしも始まりました。キャッチコピーは、「逃げるスイッチ、オン」です。2020年、熊本県南部の球磨川や支流が氾濫し、大きな被害が出た熊本豪雨。死者・行方不明者は69人にのぼります。この豪雨災害をきっかけに始まったキャンペーンが、「逃げるスイッチ、オン」です。■永島由菜キャスター5回目のことしも各局のキャスターが