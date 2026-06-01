高校ラグビー準決勝、鹿児島実業と鹿児島玉龍が対戦しました。4連覇を狙う鹿児島実業はキックオフ直後、ボールを自らのものとすると、右に展開し玉龍ディフェンスの隙をついて独走。10番・中尾が開始30秒で先制トライを決めます。その後もリードを広げる鹿実に対し、なんとか反撃したい玉龍は後半27分、スクラムで競り勝ちボールを奪うと、ディフェンスを引き付け見事なパスワークで大きく前