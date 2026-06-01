今年３月から４月にかけ、山形市に住む６０代の男性が、現金１５１１万円をだましとられる特殊詐欺被害にあいました。 警察によりますと、今年３月上旬、山形市に住む６０代の男性は、投資サイトに表示された相談窓口に投資の相談メッセージを送信したところ、証券会社のアナリストを自称する人物（LINEアカウント「山本○○」）とつながり、株式投資のアドバイスを受けたということです。 その後、男性は「山本」から「開