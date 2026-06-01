日テレ系「グッド・フォー・ザ・プラネットウィーク」。今年のテーマは、「明日にちょっといいチョイス」。毎日の小さな選択が誰かを救い、社会を少しずつ変えていきます。鹿児島でも、その思いを行動につなげる人がいます。YouTubeなどで動画を発信し、献血の大切さを伝え続ける鹿児島市の女性を取材しました。（詳しくは動画をご覧ください）