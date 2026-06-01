きょうから6月がスタートしました。「瀬戸内のハワイ」と呼ばれる周防大島町では高校生から大人までアロハシャツを着る「アロハビズ」が始まりました。けさは、県立大学付属周防大島高校の生徒たちもアロハシャツを着て登校しました。周防大島町は移民の歴史を背景に1963年（昭和38）にハワイ州・カウアイ島と「姉妹島」連携を結んでいて6月1日からアロハビズが始まります。生徒たちが着るアロハシャツは県立大学の学生がデ