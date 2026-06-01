2026年5月30日の特別大会プレーオフ第一戦。今シーズン限りで現役引退を表明している茶島雄介選手にとっては、ホームラストマッチとなりました。■サンフレッチェ広島 茶島雄介選手「サンフレッチェでサッカーを始めて、プロになって約10年間やって、そこでやめられるのは、本当に幸せなこと。」今シーズン限りで現役を引退する茶島雄介、34歳。■実況「サンフレッチェ広島ジュニア9番の茶島。