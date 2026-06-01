桜島では30日夕方から山体の膨張を示す地殻変動が観測されています。鹿児島市街地は大量の降灰に見舞われていて、洗車場には長い列ができていました。気象台によりますと、桜島では30日夕方から山体の膨張を示す地殻変動が続いています。その後、噴火が相次ぎ鹿児島市内は大量の灰が降り積もりました。(岡本善久アナウンサー)「鹿児島市中山の洗車場です。こちらの洗車機を先頭に、ずらっと洗車待ちの列が出来ています。