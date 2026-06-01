北海道江別市で男子大学生が集団暴行をうけ死亡した事件の裁判で、大学生を司法解剖した医師が出廷し、金品を要求した後の暴行が「死に関わっていると考えられる」と証言しました。強盗致死などの罪に問われているのは、川村葉音被告と滝沢海裕被告、当時１６歳の少年の３人です。３人は２０２４年１０月、江別市の公園で大学生の長谷知哉さんと交際していた八木原亜麻被告らと共謀し、長谷さんに暴行を加えて死亡させたうえ、現金