台風6号は2日にかけて暴風域を伴い県内に接近する見込みで、奄美地方の一部は1日夕方には暴風域に入る予想です。また、県内全域で2日明け方から線状降水帯が発生するおそれがあります。1日午後5時ごろの奄美市の様子です。風が強く吹き、大きな白波も立っています。台風6号は沖縄の南南西にあって1時間に約20キロの速さで北へ進んでいます。中心付近の最大風速は30メートル、最大瞬間風速は45メートルです。今後