北海道内にもナフサの供給不足の影響が直撃しています。コンビニエンスストアでデザインが白黒に変わったポテトチップスが店頭に並び始めました。また、札幌市内にあるスーパーでは有料のレジ袋が１枚５円から８円に６月１日から値上がりしました。さらに、北斗市では家庭用の指定ごみ袋を１日から４４円から最大で９１円、値上げしました。これまでの取材で、シンナーや塗料、断熱材などの建築資材や弁当の容器