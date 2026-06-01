台風６号はあす夜遅くから広島に最接近する予想です。交通機関などへの影響にも注意が必要です。 沖縄を直撃している台風６号。暴風域に入った沖縄本島では路線バスや沖縄都市モノレールが終日運休となり、那覇空港発着の空の便は全て欠航となりました。 気象庁によりますと台風は北上したあと東に進路を変えて四国の南を通過する予想で、広島には２日の夜遅くから３日午前中にかけて最接近する見込みです。 この影響