「マツダと一緒に、皆さんの走りたいという気持ちを作れたらうれしいです」 そう語るのは、このたびマツダブランドアンバサダーに就任した綾瀬はるかさんです。5月21日、フルモデルチェンジを遂げた新型「MAZDA CX-5」の国内販売開始に合わせて行われた発表会の舞台に、白いシャツ姿で颯爽と登場した綾瀬さん。広島という故郷の絆がひとつの縁となり、この新たな役割が生まれました。 --- 広島に生まれ、広島に育てら