北海道江別市で男子大学生が集団暴行をうけ死亡した事件の裁判で、大学生を司法解剖した医師が出廷し、金品を要求した後の暴行が「死に関わっていると考えられる」と証言しました。改めて川村被告らによる暴行と被害者の状況を整理します。今回の裁判で被告人らは強盗致死罪に問われているので、金品を要求してからの暴行が死に関係しているかが争点の１つです。犯行時に被告らが撮影していた動画などから、金品を要求する前の暴行