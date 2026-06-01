荒場気象予報士の解説です。台風6号は現在、暴風域を伴いながら接近しており、今後は進路上の地域で天候が急激に悪化する見込みです。最接近の前から雨や風が強まり、奄美地方では、2日午前中にかけて猛烈な風と非常に激しい雨のおそれがあります。種子島・屋久島は2日昼ごろまで、県本土は2日午前中から夜にかけて警戒が必要です。特に台風の北東側で影響が強まりやすく、線状降水帯の発生で災害リスクが急上昇する可能性が