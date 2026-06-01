気象情報です。 1日は雲が広がり、雨が降ったところもありました。 1日午後6時30分現在、県内全域に雷注意報が発表されています。 このあとの県内には台風6号による雨雲がかかり、雨や雷雨となるところがある予報です。 それでは、まずは台風情報から見ていきましょう。 ▽台風情報 ▽ 2日(火)の天気図 ▽ 2日(火)の天気 ▽ 2日(火)の気温 ▽ 2日(火)の洗濯情報