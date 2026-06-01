九州の南から台風が近づいてきています。台風6号は、6月2日の夕方ごろが熊本県内へ最も近くなる見込みで、雨や風が強まる恐れがあります。 ＜台風予想進路図と風雨の予想画像＞ 台風6号は、暴風域を伴ったまま北上し、6月2日に九州へ接近する見込みです。熊本県内が強風域に入るのは、6月2日の明け方からとなりそうです。 台風の接近に伴い、天草地方の海上では、6月2日の午後に非常に強い風が吹く見込みで、気象台は暴風に警戒