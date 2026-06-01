台風6号の接近に備え、人吉市の球磨川下りでは、船を陸に揚げる作業が行われました。 【写真を見る】【台風6号に備え】球磨川下りの船を陸揚げ台風による強風・増水を警戒熊本・人吉市 球磨川下りは、普段は船を岸に係留していますが、台風による増水や強風に備え、6月1日の運航が終了した午後4時過ぎから陸揚げ作業が行われました。 川岸に係留されていた船は、クレーンで釣り上げられ、慎重にトラックに積み、発船