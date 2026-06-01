約半世紀ぶりに羽ばたきました。石川県羽咋市で31日、本州初となるトキの放鳥が行われ、歴史的な瞬間を多くの人が見守りました。能登の大空に、再びトキの姿を…31日、一斉に羽ばたいた8羽のトキ。住民は：「はっきり見えました」「きれいだった」「家族みんなで作った」56年ぶりに能登の大空へ…それは長年の悲願が叶った瞬間でした。 31日早朝。羽咋市内にやって来た1台のトラック。陽が昇ってから運び出されたのは、木箱に