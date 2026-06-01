台風6号の接近に伴うフェーン現象の影響もあり、昨日（5月31日）の熊本市は最高気温32.6℃と7月中旬並みの暑さとなりました。 【写真を見る】「すべり台が暑さで利用禁止に」公園は人少なく台風6号接近に伴うフェーン現象 熊本市で32.6℃記録 ――暑くない？大丈夫？「あちゅい」「めっちゃ暑い」「めっちゃ暑いです」――暑いけど遊ぶ？「楽しいから」 暑さで、公園が貸し切り状態 熊本市