去年8月の大雨被害を受けて、熊本市は6月1日から、河川が増水した際に「自動でサイレンが鳴る」新しいシステムを導入しました。 【写真を見る】河川の増水を"自動サイレン"で知らせる熊本市の新システム200か所の防災無線が鳴動去年の記録的大雨の反省生かす 記者「熊本市の井芹川です。今日からこちらの防災行政無線は自動でサイレンが鳴る仕組みに変わったということです」 警戒レベル4でサイレン 自動でサイレンが鳴