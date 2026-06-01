京都の華頂女子高校が、男女共学化すると発表しました。 京都市東山区にある華頂女子高校は6月1日、来年4月に「男女共学化」に踏み切ると発表しました。 華頂女子高校の前身は1911年に創立された華頂女学院で、100年以上続く京都の伝統校です。 男女共学化の理由について運営する学校法人は… （華頂女子高校・前田千秋校長）「社会がこれほどダイナミックに変容しているにもかかわらず、学校の形はまだ取り残されてい