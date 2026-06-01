熊本県玉名市の県道で、軽乗用車に ひかれた男性が死亡した交通事故で、亡くなったのは、近くに住む80代の男性と分かりました。 【写真を見る】亡くなったのは87歳男性熊本県玉名市の交通事故軽乗用車の下敷きに 現場の状況は？ 記者「現場は直線の道路ですが、信号のある交差点の手前で衝突したということです」 5月31日午後11時ごろ、玉名市の県道で、軽乗用車を運転していた68歳の女性から「男性が車の下敷きになってい