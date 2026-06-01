すぐれた番組などを表彰する「ギャラクシー賞」で、MBS関連の6つの作品が受賞しました。 「ギャラクシー賞」は日本の放送文化の向上を願い優秀な番組や活動などが表彰される賞です。 63回目となる今年は、テレビ部門で「TBS/JNN戦後80年プロジェクトつなぐ、つながる」がフロンティア賞を受賞。戦後80年を機に戦争の記憶や証言をテレビや配信など多くのプラットフォームで次世代に伝えたことが評価され