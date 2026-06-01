金沢市の6月補正予算案が議会に内示されました。2期目に入った村山市政の本格予算は、街なかのにぎわい創出や都心軸の再興などに力を注いでいます。金沢市・村山 卓 市長：「将来に向けた布石を打つことに意を用いた次第であります。新たな施策や主要事業の拡充にかかる経費を盛り込みましたほか、先の市長選挙で掲げた公約につきましても、可能なものから予算化に努めたところであります」金沢市の6月補正予算案は、市長選のため